Apple разрабатывает "умные" перчатки для игры в VR

Предполагается, что Apple представит свой первый VR-шлем уже в следующем году. Сейчас же в сети появился патент компании, описывающий вспомогательное к новинке устройство - “умные” перчатки.

По задумке, перчатки оснащаются магнитными датчиками, которые способны определять положение рук и пальцев в пространстве. Так, в перчатках расположат два модуля, за счет которых и будет формироваться магнитное поле. В то же время, на кончиках пальцев разместят специальные датчики для расчета отклонения этих датчиков относительно источника магнитного поля.

Стоит отметить, что современные VR-шлемы тоже могут выявлять движение отдельных пальцев, однако не со 100% точностью. Кроме того, играя в них необходимо держать в руках рукоятки, в то время как перчатки, описанные в патенте Apple могут решить эту проблему.