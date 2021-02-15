Новая сушильная машина LG: забота о здоровье и энергоэффективность

Бережный уход за любимыми вещами, продлевающий их жизненный цикл, является важным для многих. Для решения этой задачи на помощь приходят современные технологии. Откройте для себя новый подход к сохранению первозданного вида одежды с сушильной машиной DC90V9V9W от LG Electronics.

Пока она работает, вы уделяете больше времени себе и своим близким. Быстро, эффективно и при этом бережно при низких температурах сушильная машина LG высушит вещи, защищая их от повреждений и усадки, благодаря тепловому насосу LG DUAL Inverter Heat Pump™. Инверторный тепловой насос DUAL Inverter Heat Pump, один из ведущих в отрасли, обладает высокой энергоэффективностью класса А+++. Гарантия 10 лет действует как инверторный мотор, так и на инверторный компрессор.

Защитить здоровье семьи помогает «Гипоаллергенный» режим, в котором сочетание высокой температуры и низкой влажности внутри барабана помогает устранить до 99,9% бактерий и пылевых клещей, являющихся причиной аллергии и респираторных заболеваний. Теперь вы легко можете устранять аллергены как с одежды, так и с детских плюшевых игрушек.

В зависимости от ваших задач можно выбрать дополнительную опцию экономии времени или электроэнергии с технологией Eco Hybrid™. Выбрав опцию «Энергия», ваша сушильная машина LG DC90V9V9W высушит вещи с максимальной энергоэффективностью. А если вы спешите, то выберите режим «Время», чтобы быстро высушить одежду.

Система самоочистки конденсатора сушильной машиной LG DC90V9V9W не требует вашего участия. Конденсатор промывается автоматически до 3 раз за цикл для устранения ворсовой пыли и поддержания работы сушильной машины. В то время как двойной фильтр задерживает частицы ворса, обеспечивая ее бесперебойную работу. Это помогает гарантировать эффективность сушки, а также продлевает срок службы устройства.

Сушильная машина DC90V9V9W от LG станет частью вашей комплексной системы ухода за одеждой. В зависимости от специфики пространства, вы можете разместить ее как вертикально над стиральной машиной при помощи специального монтажного комплекта, так и горизонтально сбоку. В ней также предусмотрена возможность навески двери - как с правой, так и с левой стороны для вашего удобства. Управление по Wi-Fi позволяет дистанционно контролировать процесс сушки. Функция Smart Pairing в мобильном приложении ThinQ выводит удобство использования на новый уровень и предоставляет по-настоящему бережный уход за вещами. Синхронизируя сушильную и стиральную машины LG - между собой, Smart Pairing автоматически устанавливает соответствие между режимом сушки и выполняемым циклом стирки. Это не только обеспечивает должную защиту ткани при каждой стирке и сушке, но и освобождает пользователя от необходимости самостоятельно выбирать правильные настройки.

«Мы постоянно улучшаем технологии и эко-подходы для осознанного потребления», – отмечает ЕнгНам Ро, Президент LG Electronics в России и странах СНГ. – «Наша сушильная машина LG c тепловым насосом обладает всеми характеристиками, которые так необходимы нашим потребителям – забота о вещах и здоровье семьи, удобство и энергоэффективность».