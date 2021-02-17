Представлен один из самых экологичных мониторов в линейке B Line — Philips 242B1G (диагональ 23,8 дюйма/60,5 см). Модель обеспечивает устойчивую производительность и предназначена в первую очередь для профессионалов, которые заботятся об окружающей среде. Этот экологичный монитор отличается высоким уровнем энергосбережения, простотой использования и комфортом для глаз (панель IPS обеспечивает полноцветное изображение и широкие углы обзора). Благодаря этому устройство гарантирует максимальную производительность каждый день.

Энергоэффективность и производительность



Новый Philips 242B1G обеспечивает значительную экономию энергии благодаря сверхэнергоэффективной конструкции, идеально подходящей даже для сложных систем. В частности, среди его особенностей — новая технология светодиодной подсветки, которая сохраняет яркость и насыщенность цветов, при этом потребляя значительно меньше энергии. Монитор также оснащён рядом других энергосберегающих технологий, таких как датчики PowerSensor и LightSensor, а также нулевой выключатель питания.



Датчик PowerSensor при помощи безвредных инфракрасных сигналов определяет, находится ли пользователь перед устройством, и автоматически снижает яркость. Это поможет сэкономить до 80% затрат на электроэнергию. В то же время технология LightSensor оценивает освещённость помещения и регулирует яркость экрана в зависимости от неё. Ещё одна важная особенность, благодаря которой монитор помогает снизить углеродный след от его использования — выключатель Zero Power. Одного щелчка достаточно, чтобы полностью отключить монитор от сети переменного тока, что приведет к нулевому энергопотреблению. На этом достоинства нового монитоора не заканчиваются.

Экологичное производство



Экологически сознательные пользователи предпочитают продукты из чистых и устойчивых материалов, использование которых эффективно сокращает углеродный след и способствует циркулярному потреблению. Новинка Philips — идеальный выбор в этом случае. Монитор Philips 242B1G на 85% сделан из переработанного пластика и обладает сертификатом TCO Certified Edge. Устройство не содержит вредных веществ, таких как ртуть, галогены (для минимизации воздействия на окружающую среду), ПВХ и бромированные антипирены. Кроме того, вся упаковка для этой модели на 100% состоит из переработанных материалов и соответствует основным международным стандартам, таким как EnergyStar 8.0, EPEAT и RoHS.

Визуальный комфорт



Монитор Philips 242B1G оснащён всем необходимым, чтобы соответствовать высоким стандартам производительности. Технология IPS позволяет получать красочное и чёткое изображение, без которого невозможно выполнение множества задач, от редактирования фотографий до просмотра веб-страниц и профессиональных приложений, где требуется точность цветопередачи и стабильная яркость. В дисплеях IPS также используется передовая технология, которая обеспечивает очень широкие углы обзора 178°/178°, что особенно полезно при работе в команде.



Для удобства пользователей, особенно тех, кто проводит много часов перед экраном, новая модель оснащена тремя функциями, которые позволяют снизить нагрузку на глаза. Режим LowBlue сокращает вредное коротковолновое синее свечение, а технология FlickerFree регулирует яркость и уменьшает мерцание для более комфортного просмотра. Функция EasyRead обеспечивает возможность чтения, аналогичного чтению с бумаги.



Монитор Philips 242B1G поступит в продажу в феврале 2021 года по рекомендованной розничной цене — 654 белорусских рубля.