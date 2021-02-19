А1 запустил музыкальный стриминговый сервис

А1 запустил стриминговый сервис А1 Xplore Music от Deezer. Презентация нового флагманского продукта состоялась 18 февраля на концерте On Air party на VOKA. Так абоненты компании узнали, что могут получить доступ к контенту популярной стриминговой платформе на специальных условиях.

У пользователей А1 Xplore Music от Deezer теперь есть возможность слушать любимую музыку, аудиокниги и подкасты – как онлайн без расхода мобильного трафика, так и офлайн. Все это с высоким качеством звука и без перерывов на рекламу. Алгоритмы Deezer позволят получать персональные рекомендации по подбору треков и искать их с помощью встроенной функции распознавания песен. А регистрация на платформе дает возможность создать свой профиль в Deezer и делиться авторскими плейлистами любимой музыки с другими пользователями.

«Наша компания стремится постоянно удивлять своих клиентов инновациями и поддерживать получение нового технологического опыта. Для этого мы объединили усилия с Deezer, одной из крупнейших стриминговых платформ в мире, и создали совместный продукт – А1 Xplore Music от Deezer. Пользователи нового сервиса смогут слушать любимую музыку, аудиокниги и подкасты, не расходуя трафик. А в ближайшие месяцы мы планируем реализовывать на Deezer собственные инициативы А1, чтобы расширить на платформе представленность белорусскоязычного контента», – отметил заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Первые 30 дней услуга А1 Xplore Music от Deezer предоставляется бесплатно. По истечении тестового периода ежемесячная абонентская плата составит 5,9 рубля. Сумма будет списываться с баланса лицевого счета мобильного телефона.

Активировать А1 Xplore Music от Deezer можно через Личный кабинет абонента, приложение «Мой А1» или на сайте А1.by. После этого на указанный номер абонента придет SMS-ссылка на страницу активации услуги и авторизации в Deezer (через новый либо действующий аккаунт).