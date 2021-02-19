БГУИР в мировом рейтинге вузов поднялся на 85 позиций

БГУИР занял треть место среди белорусских вузов в обновлённом рейтинге Webometrics Ranking of World Universities. В общем рейтинге вуз поднялся за полгода на 85 позиций и занимает 3 574 место. Для сравнения год назад БГУИР занимал в рейтинге 3 719 место. Таким образом за год вуз поднялся на 145 мест, сообщает dev.by.

Webometrics Ranking of World Universities оценивает около 30 тысяч университетов в мире. Он составляется независимой испанской лабораторией Laboratorio de Internet, обновляется дважды в год — в январе и июле. Основные критерии для оценки — присутствие университетов в интернете и цитируемость публикаций ученых. 

Вот так выглядит топ-5 лучших белорусских вузов.

  1. БГУ — 708 место
  2. БНТУ — 2 869 место  
  3. БГУИР — 3574 место
  4. Гомельский госуниверситет имени Франциска Скорины — 3 608 место
  5. Гродненский госуниверситет имени Янки Купалы — 3 664 место

Всего в рейтинг Webometrics Ranking of World Universities вошли 57 белорусских вузов. Это первая двадцатка.

 

 

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