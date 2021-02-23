В МТС действуют акции на ряд устройств Apple

В интернет-магазине и салонах связи МТС действуют сразу две акции, которые позволяют экономить при покупке ряда устройств Apple. Приобрести их выгоднее можно в рамках акций «Вам бонус!» и «Время покупать!».

Акция «Вам бонус!» дает возможность экономить при покупке смартфонов, планшетов и ноутбуков. Максимальная выгода при этом составит 500 рублей. Акция «Время покупать» предлагает по сниженной цене смарт-часы и беспроводные наушники. Обе акции предоставляют скидку при подключении или переходе на тарифные планы «Супер max 50», «Абсолют» или «Ultra». Наушники и умные часы становятся дешевле в том числе с тарифами «Супер 25», «Безлимитище+».

В рамках акции «Вам бонус» приобрести MacBook Pro 13" M1 (2020) 256GB можно со скидкой 500 рублей. Его стоимость составит 4299 рублей, а при покупке в рассрочку будет доступен от 208 рублей в месяц.

С выгодой до 400 рублей будет доступна модель iPhone 12 mini с объемом памяти на 64ГБ и 128ГБ. Эти компактные смартфоны оснащены 5,4-дюймовым OLED-дисплеем с очень узкими рамками и разрешением 2340×1080 точек. От повреждений и царапин их защищает прочное керамическое стекло. Камеры снабжены 12-мегапиксельными модулями, которые способны вести съемку видео в 4K.

В рамках акции стоимость iPhone 12 mini с 64ГБ памяти снижена до 2099 рублей. Если оформить его в рассрочку на год, то ежемесячный платеж составит 206 рублей, а если на два года – 114 рублей.

iPhone 12 mini со 128ГБ памяти по акционной цене можно приобрести за 2299 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж снижен до 226 рублей, а на два года – до 123 рублей.

Более подробно с ценами и моделями, участвующими в акции «Вам бонус!», можно ознакомиться здесь.

В рамках акции «Время покупать!» с максимальной с выгодой 250 рублей предлагаются Watch Series 6 44 мм. Теперь их стоимость составит 1289 рублей. Версию диаметром 40 мм можно приобрести за 1219 рублей или 135,85 рубля в месяц при покупке в рассрочку на год. Ежемесячный платеж в рассрочку на два года –71,70 рубля.

Стоимость смарт-часов Watch Series 6 красного цвета в корпусе 40 мм снижена до 1169 рублей. При покупке в рассрочку на год, ежемесячный платеж составит 125 рублей, а на два года – 68,20 рубля. Стоимость версии в корпусе 44 мм в период действия акции уменьшена до 1229 рублей. Приобретая в рассрочку на год, ежемесячный платеж составит 135 рублей, а на два – 70,50 рубля.

По сниженным ценам также доступны смарт-часы Watch Series 3, беспроводные наушники AirPods 2 и AirPods Pro. Также к акции«Время покупать!» присоедились AirPods Max. Наушники можно преобрести с выгодой до 273 рублей.

Подробнее об условиях акции «Время покупать» - здесь.