World of Tanks подготовила праздничные стили для танков, акции и скидки для игроков

Разработчики игры World of Tanks решили прийти на помощь игрокам, которые отчаялись получить на 23 Февраля что-то оригинальное. В качестве альтернативы «пене для бритья» они предлагают праздничную коллекцию танковых стилей ко Дню защитника Отечества.

Дерзкий «Генерал Мороз» подойдет тем, кто не побоится продлить февральские морозы и готов остудить пыл врага в самом жарком бою. Стиль «23» — с этой надписью на танке отмечать праздник можно будет круглый год! «Страж Родины» — лучший стиль для тех, кому не до шуток: Родина в опасности, и нет времени объяснять. И самый уютный стиль «Динамическая защита» с изображением десятков пар носков, которые игрок уж точно никогда не потеряет. Все стили можно приобрести по отдельности или в виде набора со скидкой в 23% до 1 марта включительно.

Также действует праздничная акция на технику, бонусы и x5 опыта.