В Telegram появились новые функции

В мессенджере Telegram появилась новая функция автоматического удаления сообщений в любом чате, а также временные ссылки для приглашения в группы и каналы. Об этом сообщается в официальном блоге Telegram.

Новшество позволит пользователям настроить автоматическое удаление сообщений для всех участников чата через 24 часа или семь дней после отправки, а не с момента прочтения получателем. В группах и каналах включать автоматическое удаление сообщений смогут только администраторы. Прежде такая возможность была доступна только в секретных чатах.

Кроме того, теперь в группах может состоять неограниченное количество участников. Также пользователи благодаря виджетам получат быстрый доступ к чатам с домашнего экрана смартфона.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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