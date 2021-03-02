AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов февраля

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свой ежемесячный рейтинг самых производительных флагманских смартфонов на основе операционной системы Android.

Рейтинг за февраль 2021 года для китайского рынка заметно отличается от январского. Первые четыре места заняли новейшие модели на основе флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 888.

На первом месте мы видим второй месяц подряд iQOO 7 с 726 939 баллами. На втором расположился Vivo X60 Pro+ c 726 925. На третье место сразу попал недорогой флагман Redmi K40 Pro, представленный меньше недели назад. Он набрал 718 434 балла. А вот Xiaomi Mi 11 продолжает своё падение — если в декабрьском рейтинге он занял первое место, в январском — второе, то теперь мы видим его только на четвёртом с 712 366 баллами.

На пятом месте — Huawei Mate 40 Pro на основе фирменной SoC Kirin 9000 с 683 919 баллами, на шестом — ещё один «носитель» Snapdragon 888, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G с 679 159 баллами.

Седьмое место занял новенький Redmi K40 с Snapdragon 870 и 668 471 баллами. Оставшиеся три места в Топ-10 занимают смартфоны на основе прошлогодней SoC Snapdragon 865 — Oppo Reno5 Pro+ (667 456), Redmi K30S Extreme Edition (666 043), iQOO 5 (661 609).

Данные собирались в период с 1 по 28 февраля 2021 года. В таблице указаны средние, а не самые высокие результаты. Для каждой модели использовались результаты не менее 1000 тестов, а смартфоны с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.