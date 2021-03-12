Белорусские школьники завоевали 8 дипломов на международной олимпиаде по программированию, сообщил БЕЛТА тренер школьников по спортивному программированию, педагог дополнительного образования ГУО "Клуб юных пожарных г.Мозыря" Алексей Борунов.

"Сегодня подведены окончательные итоги олимпиады Innopolis Open по информатике. Лучшим белорусским участником стал Станислав Дамасевич из клуба юных пожарных Мозыря, он награжден дипломом I степени. Еще один диплом I степени - у Даниила Забавского из Лицея БГУ. Среди наград у белорусов также диплом II степени и пять дипломов III степени. В финале олимпиады по информатике участвовали 397 школьников из 26 государств", - рассказал Алексей Борунов.

В олимпиаде участвовали школьники 7‑11-х классов, прошедшие заочные отборочные этапы. География участников финала: Беларусь, Армения, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Босния и Герцоговина, Венгрия, Гонконг, Израиль, Индия, Иордания, Казахстан, Кипр, Китай, Кыргызстан, Нидерланды, Польша, Россия, Руанда, Сербия, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Франция и Хорватия.

В течение четырех часов школьники должны были разработать пять программ и отправить их на проверку в тестирующую систему олимпиады. Участники вели работу с использованием онлайн-прокторинга - видеонаблюдения за их работой и экранами компьютеров со стороны организаторов. По результатам соревнования победителями и призерами стали 98 школьников: дипломами I степени награжден 31 человек, дипломами II степени - 26 человек, дипломами III степени - 41 человек.