В Telegram появилась новая функция

Голосовые чаты появились в группах Telegram в декабре 2020 года. С сегодняшнего дня их можно создавать также и в каналах, а количество слушателей теперь не ограничено.

Кроме этого, голосовые чаты теперь можно сохранять в виде подкастов, в списке участников появились их биографии, слушатели могут поднимать руку для участия в обсуждении, а спикеры — подключаться к чату от имени своих каналов. Голосовые чаты в каналах и публичных группах не имеют ограничения на количество участников.

Чтобы поделиться голосовым чатом с подписчиками, которые пропустили прямой эфир, администраторы могут включить запись чата. После остановки записи, аудиофайл будет размещён в вашем чате Избранное. Участники могут узнать о том, что чат записывается, по красной точке рядом с его названием.

Если слушателю не разрешено участвовать в обсуждении в качестве спикера, он может поднять руку, чтобы попросить администраторов чата дать ему слово. Чтобы администраторам чата было проще решить, кому предоставить слово, в списке участников показывается информация из графы О себе. Там можно указать свои профессиональные навыки, интересы или даже часть вопроса к спикерам.

Теперь администраторы публичных групп и каналов могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат. Можно создать отдельные ссылки для спикеров и слушателей — приглашенным спикерам не придётся ждать, пока им разрешат включить микрофон, а отдельную ссылку для слушателей удобно публиковать в сообществах с заинтересованной аудиторией. Чтобы обозначить тему обсуждения для новых участников, Вы также можете выбрать название для голосового чата. Длинные голосовые сообщения теперь можно перезапустить с того места, где остановились, — как это уже работало для длинных видеозаписей и аудиофайлов.

Пользователи Android получают на одно нововведение больше: теперь они могут выбрать действие при смахивании влево в списке чатов: закрепить чат, пометить его как прочитанный, архивировать, выключить уведомления или удалить.