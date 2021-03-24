В Беларуси запустили чат-бота для водителей электрокаров

Водители электрокаров теперь могут получать оперативную консультацию по эксплуатации зарядной инфраструктуры, оплате зарядки, а также работе приложения Malanka благодаря специальному чат-боту, сообщили агентству «Минск-Новости» в ПО «Белоруснефть».

Новый сервис доступен в Telegram. Чтобы им воспользоваться, необходимо выбрать категорию вопросов, после этого бот переведет собеседника в нужный раздел и даст ответ.

Если вы не нашли ответа в автоматической системе, можно сформировать свой вопрос, обратившись в круглосуточную службу поддержки.