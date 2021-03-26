В Epic Games Store стартовала весенняя распродажа игр

Epic Games запустила весеннюю распродажу в цифровом магазине Epic Games Store. До 8 апреля вы можете приобрести десятки игр и дополнений со скидками до 75 %. Предложение распространяется на Hitman 3, Grand Theft Auto V и другие хиты.

Ознакомиться с полным списком участвующих в акции игр вы можете на соответствующей странице в Epic Games Store.

Epic Games Store — онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр, разработанный и управляемый американской компанией Epic Games. 

 

 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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