В Epic Games Store стартовала весенняя распродажа игр

Epic Games запустила весеннюю распродажу в цифровом магазине Epic Games Store. До 8 апреля вы можете приобрести десятки игр и дополнений со скидками до 75 %. Предложение распространяется на Hitman 3, Grand Theft Auto V и другие хиты.

Ознакомиться с полным списком участвующих в акции игр вы можете на соответствующей странице в Epic Games Store.

Epic Games Store — онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр, разработанный и управляемый американской компанией Epic Games.