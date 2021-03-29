В МТС действуют скидки на ряд гаджетов Samsung

Приобретайте высокотехнологичные смарт-часы и стильные беспроводные наушники Samsung в салонах связи и интернет-магазине МТС по выгодным ценам.

Смарт-часы из модельного ряда Samsung Galaxy Watch Active 2 совмещают в себе классический дизайн и возможности цифровых технологий. Гаджет умеет проводить мониторинг качества сна, отображать входящие сообщения и уведомления, отслеживать физическую активность. А благодаря встроенным микрофону и динамику – еще и дает возможность отвечать на звонки. Управление часами осуществляется с помощью кнопок, сенсорного экрана и цифрового безеля – сенсорная рамка у краев экрана поворачивается в обе стороны.

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 представлены в двух размерах: 40 мм и 44 мм, с разными вариантами отделки корпуса. Стоимость версии 40 мм в алюминиевом корпусе снижена до 629 рублей, в стальном – до 845 рублей. Версию 44 мм в алюминиевом корпусе можно приобрести за 782 рубля, а в стальном – за 1007 рублей.

Со скидкой также представлены беспроводные наушники Samsung - стильные и яркие наушники, облаченные в эргономичный кейс с функцией заряда.

Так, Samsung Galaxy Buds+ доступны за 341 рубль, а Samsung Galaxy Buds Live – за 431 рубль. Экономия при этом составит до 48 рублей.

Воспользуйтесь всеми преимуществами гаджетов Samsung. Установите сопряжение смарт-часов с беспроводными наушниками и наслаждайтесь прослушиванием, не обращаясь к смартфону.

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Перечень моделей гаджетов и цены на них, действующие по 29 марта, представлены по ссылке.