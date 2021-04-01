Twitter закрыла видеослужбу Periscope

Приложение Periscope, которое популяризировало прямые трансляции со смартфонов, закрылось 31 марта, спустя чуть более шести лет после запуска. Сервис уже удалён из магазинов приложений, и большинство функций стали недоступны. Сайт Periscope пока останется в сети с архивом публичных трансляций. Пользователи Periscope по-прежнему смогут загружать свои данные через Twitter.

«Вот и всё. Наше последнее прощание. Сегодня последний день, когда приложение Periscope будет доступно. Мы оставляем вас и приносим благодарность всем создателям и зрителям, которые делали сообщество Periscope ярче. Надеемся увидеть всех вас в трансляциях на "Твиттере"», — написано на официальном канале Periscope.

Прямые трансляции отныне предлагается вести внутри Twitter — социальная сеть приобрела Periscope в марте 2015 года, всего за несколько недель до запуска сервиса. Twitter объявила о предстоящем закрытии в декабре, заявив, что количество пользователей сокращается, и приложение некоторое время находилось в неустойчивом техническом состоянии.