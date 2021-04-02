Rutube объявил о перезапуске

На сайте полностью переработали интерфейс, улучшили навигацию, добавили новые цветовые решения и возможности управления контентом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Газпром-медиа».

Пользователи Rutube смогут смотреть контент без регистрации, загружать видео через встроенную студию, создавать тематические плейлисты. Также они получат возможность монетизировать свой контент. Речь идёт о рекламной модели, донатах и подписках. Монетизация будет включаться по достижении пяти тысяч просмотров на канале.

На Rutube стали доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями. В ближайшее время компания планирует добавить возможность запускать стримы, а в третьем квартале 2021 года — продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты.

Кроме того, в третьем квартале планируется перезапуск мобильного приложения, приложения для Smart TV и доработка функций управления контентом.