Sony представила первое крупное обновление для PlayStation 5

Компания Sony объявила о скором выпуске первого крупного обновления системного программного обеспечения для PlayStation 5. Апдейт стало доступно пользователям PS5 по всему миру с 14 апреля 2021 года.

Одним из самых главных новшеств обновления стала поддержка сохранения игры для PS5 на совместимых внешних USB-накопителях. Благодаря этой функции геймеры смогут переносить файлы игр для PS5 на накопитель, используя его в качестве расширенного хранилища для внутренней памяти консоли.

Игру для PS5 нельзя будет запустить напрямую с USB-накопителя. Однако, как обещает производитель, перенос игры с USB-накопителя на внутреннюю память консоли занимает гораздо меньше времени, чем её повторная загрузка или копирование с диска. При этом игры для PS4 можно запускать прямо с USB-хранилища, что позволит сэкономить место в памяти консоли PS5 для игр для PS5.

Кроме того, Sony ещё раз подтвердила, что в будущем у консоли PS5 появится возможность расширения хранилища за счёт накопителей M.2.

Ещё одно важное новшество — совместная игра на консолях разных поколений с помощью функции Share Play. Геймеры на PS4 и PS5 могут совместно использовать Share Play, общаясь в тусовках. Пользователи консоли PS5 смогут транслировать изображение экрана во время игры своим друзьям, использующим консоль PS4.

Также владельцы PS4 смогут присоединиться к играм для PS5 с помощью функции Share Play, и наоборот. Дополнительные возможности включают функцию общего доступа к экрану для трансляции другу, а также передачу «виртуального контроллера» или второго «виртуального контроллера» для совместных игр.

Также появились подборки игровых сессий друзей на консолях PS4 и PS5, к которым можно будет присоединиться. Функция «Запрос на присоединение» предоставляет быстрый доступ к отправке приглашений в игру, сокращая время на добавление друзей для совместных игр.

Были проработаны элементы управления и персонализированные параметры для консолей PS5, например отключение игрового чата и настройка уровней громкости игроков, предварительная загрузка обновлений игры, настраиваемая библиотека игр, масштабирование экрана, новые настройки призов и экрана статистики.

Заметно расширилась функциональность приложения PlayStation App. Недавно в приложении появилась возможность сохранения продуктов в списке пожеланий, получение уведомлений о друзьях в сети и изменения сетевого статуса консоли.

Как обещают разработчики, в ближайшие несколько недель в приложении появится ещё больше функций, включая возможность подключения к многопользовательскому сеансу игры на PlayStation 5 с помощью приложения, управление памятью на консоли PlayStation 5, сравнение коллекций призов с друзьями и функцию сортировки и фильтрации продуктов, отображаемых в PlayStation Store.