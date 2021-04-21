Apple представила iPad Pro на процессоре M1

Компания Apple представила новый планшет iPad Pro, оснащённый однокристальной системой Apple M1.

Разработчики рассказали о том, что Apple M1 позволил обеспечить большой скачок производительности в новом iPad Pro, а также вывести энергоэффективность на новый уровень. Apple заявляет, что производительность CPU выросли на 50% по сравнению с предыдущим поколением. Новый iPad Pro в 75 раз быстрее оригинального iPad по скорости CPU. 8-ядерный графический процессор обеспечивает прирост производительности GPU на 40% по сравнению с предыдущим поколением, при этом он в 1500 раз быстрее, чем GPU в оригинальном iPad.

Новинка получила четыре динамика и поддержку новейших игровых контроллеров. Новый iPad Pro, по заявлению Apple, является самым быстрым устройством в своей категории. Пользователям будет доступно до 16 ГБ оперативной и 2 ТБ энергонезависимой памяти, которая работает в 2 раза быстрее, чем на предшественнике. Порт USB-C теперь поддерживает Thunderbolt и USB4. Он поддерживает монитор Pro Display XDR разрешением 6K. Также есть поддержка 5G, скорость загрузки данных достигает 3,5 Гбит/с

Отдельное внимание уделили камерам, включая фронтальную разрешением 12 Мп. Добавлена новая функция под названием «Центральная сцена», которая автоматически панорамирует и меняет масштаб, чтобы держать людей в кадре. Встроенные микрофоны студийного качества и сканер LiDAR предлагают новые возможности.

Центральным элементом 12,9-дюймового iPad Pro является дисплей Liquid Retina XDR, который включает 10 000 мини-светодиодов и более чем 2 500 зон локального затемнения. Его пиковая яркость составляет 1600 кд/м2 , а контрастность равна 1 000 000:1.

Толщина нового iPad Pro составляет всего 6,4 при массе менее 700 г. Для планшета будет доступна клавиатура Magic Keyboard, причём не только в чёрном, но и в белом цвете.

11-дюймовый iPad Pro стоит от 799 долларов, а старшая версия предлагается по цене от 1099 долларов. Предзаказы стартуют 30 апреля.