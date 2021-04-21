29 апреля стартует новый поток обучения в ZBORKA Labs

29 апреля в 19:00 стартует новый поток обучения в ZBORKA Labs.

ZBORKA Labs — это платформа для нетворкинга, которая объединяет идеи, команды, находит экспертов и ресурсы для роста твоего стартапа от идеи до высокотехнологичной компании. Обучение в ZBORKe дает возможность получить знания от практиков в области it-бизнеса для создания собственного успешного стартапа.

Формат: 3 месяца, 2 раза в неделю (вт, чт), по 2-3 часа, офлайн. Много практики.

5 блоков обучения: продакт- и проджект-менеджмент, маркетинг, фандрайзинг, юнит-экономика.

Результаты: ты получишь комплексные знания о том, как создавать IT-продукты, умения проверять идеи и тестировать гипотезы. Создашь минимально жизнеспособный продукт.

ZBORKA Labs для тебя, если ты:

Действующий или начинающий предприниматель. Хочешь реализовать свою идею в IT; Активный человек. Хочешь изменить своё финансовое положение, запустив крутой стартап; Технический специалист или СТО, заинтересованный в развитии стартап-движения в Беларуси и поддержке новых проектов; Инвестор или руководитель бизнеса. Хочешь приумножить свой капитал.

Как строится обучение в ZBORKе?

Блок 1. Обучение продакт-менеджменту

Ты научишься искать идеи для стартапа, анализировать рынок, находить первых пользователей, тестировать гипотезы и создавать MVP.

Занятия проводит Дарья Купина — ко-фаундер Zborka Labs, продакт-менеджер в американском EdTech стартапе. Опыт создания, развития и управления продуктами более 7 лет.

Блок 2. Обучение ИТ-маркетингу

Ты научишься тестировать гипотезы с минимальными затратами, находить и устранять боли клиентов, выходить на текущие и создавать новые рынки.

Занятия проводит Сергей Красакович — Chief marketing officer в Lingvanex Translator. Опыт успешной работы более 15 лет.

Блок 3. Обучение фандрайзингу

Ты научишься эффективной коммуникации для привлечения венчурного финансирования, узнаешь, как оценивается привлекательность стартапов инвесторами.

Занятия проводит Дмитрий Калинин – кандидат экономических наук, эксперт-практик в сфере инвестиций и инноваций с более чем 10-летним опытом. Венчурный продюсер, стартап-эдвайзер, амбассадор и скаут ряда зарубежных венчурных фондов в Беларуси. Основатель консалтингового онлайн-сервиса xMentor.online. Более 3-х лет возглавлял Белорусский инновационный фонд, являлся членом инвестиционного комитета венчурного фонда RBF ventures. Входил в совет директоров ряда инновационных организаций и компаний.

Блок 4. Юнит-экономика стартап-проекта

Ты научишься определять метрики для оценки эффективности продукта и его глобального масштабирования, грамотно составлять бюджет и план развития, поймешь, как управлять привлечением инвестиционных средств.

Занятия проводит Антон Куличкин — Business Angel (Angels Band), член совета экспертов Ассоциации «Технологии Распределенных Реестров», ICO adviser, ментор.

Блок 5. Обучение проджект-менеджменту

На практике научишься управлять командой стартапа, эффективно выстраивать процессы для создания своего продукта.

Ведет Борис Мамоненко — фаундер и директор Zborka Labs, реализовал более 200 успешных проектов для заказчиков из Кремниевой долины, включая компании из Top-100 Fortune. Опыт работы более 10 лет.

Участникам нового набора ZBORKA Labs будет доступно закрытое комьюнити “Время Z” — это еженедельные субботние встречи с экспертами, менторами, предпринимателями, на которых будут обсуждаться темы, связанные с созданием и развитием стартапов. Каждый участник сможет получить профессиональную оценку своего продукта, рекомендации и советы по формированию команды, составить план работы над стартапом.

После обучения ZBORKA Labs помогает пройти комплексную экспертизу твоего продукта и привлечь инвестиции для его масштабирования.

Хочешь стать участником нового набора ZBORKA Labs?

Заходи на сайт, заполняй форму и специалист свяжется с тобой в течение 24х часов.

Участие — бесплатно. Количество мест ограничено. Потребуется предварительно заполнить анкету и пройти интервью.