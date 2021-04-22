Белорусские ИТ-компании открыли компьютерные курсы в минском детском доме

В апреле начали работать компьютерные курсы для воспитанников ГУО “Детский дом №5 г. Минска“. Дети бесплатно обучаются программированию и графическому дизайну. Создание компьютерного класса и открытие курсов стало возможным благодаря инициативе и поддержке компаний Wowmaking и Vizor Games.

Воспитанники детского дома в возрасте 10-12 лет учатся программировать на Scratch, а старшая группа в возрасте 15-17 лет изучает графический дизайн. Занятия на компьютерных курсах проходят по субботам, и на данный момент их посещает 16 ребят.

Главная цель проекта познакомить воспитанников детского дома с разнообразным миром ИТ-профессий и помочь им поверить в свои силы.