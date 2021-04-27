Logitech представила новый набор решений для оборудования конференц-залов

Компания Logitech представила Room Solutions для Google Meet – новый набор решений для оборудования конференц-залов. Теперь для проведения онлайн-совещаний доступен один из наиболее удобных и надежных сервисов видеоконференцсвязи.

В набор входят все компоненты, необходимые для видеосвязи в конференц-залах любого размера: сенсорный контроллер Logitech Tap, Chromebox для проведения конференций в Google Meet, а также камера Logitech Meetup для малых переговорных комнат или Logitech Rally для конференц-залов среднего и большого размера.

Все компоненты решений Logitech Room Solutions соответствуют требованиям Google Meet и будут получать автоматические обновления. Масштабируемость системы достигается благодаря наличию в комплекте дополнительных микрофонов и отдельных спикерфонов. Так, в набор Logitech Rally Plus входит еще одна колонка и поддерживается до 7 модульных микрофонов, способных в общей сложности фиксировать до 46 голосов участников.

С 13 мая решения для Google Meet будут доступны в Республике Беларусь у дистрибьюторов и реселлеров Logitech.