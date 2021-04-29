В WhatsApp появится функция переноса чатов между Android и iOS

Команда разработчиков приложения для обмена мгновенными сообщениями WhatsApp не останавливается на достигнутом и продолжает выпускать новые бета-версии приложения, предназначенные для устройств на базе Android и iOS.

В последние несколько недель команда WhatsApp работает над специальным инструментом, который позволяет пользователю переносить историю чатов между устройствами, которые работают под управлением Android и iOS. Сегодня WhatsApp наконец-то выпустил новое бета-обновление 2.21.9.7, в котором появилась функция переноса чатов. Кроме того, WABetaInfo также подтвердил, что разработка этой функции началась с версии для Android.

На данный момент метод, используемый для переноса истории чата, неизвестен, но вполне вероятно, что они будут использовать Google Диск для временного хранения истории чата для импорта в WhatsApp для Android.

В настоящее время эта функция всё ещё находится в стадии тестирования и скоро станет доступна всем пользователям iOS и Android.