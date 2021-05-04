Microsoft выпустила функциональное обновление панели задач Windows 10

В апреле компания Microsoft анонсировала большое обновление для панели задач операционной системы Windows 10. Теперь новшество стало доступно для пользователей, но пока появилось не у всех.

В панели задач Windows 10 стала доступна персонализированная лента новостей. Виджет «Новости и интересы» уже начал внедряться у пользователей. Как обещает Microsoft, в ближайшее время он появится на всех устройствах с «актуальной» версией Windows 10.

В новом виджете можно индивидуально настроить отображаемый контент. Например, информацию о погоде, пробках, курсе валюты и акций и событиях дня. Для погоды пользователь может выбрать желаемую форму отображения: минималистичный значок или раздел с текстом и температурой.

Новостные карточки также персонализируются на основе выбранных тем (спорт, политика, технологии, наука и другие) и источников информации.