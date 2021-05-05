В МТС снизилась цена на планшет iPad 2020 Wi-Fi 32 ГБ

В МТС стал доступнее популярный планшет iPad 2020 Wi-Fi 32 ГБ. Цены на устройство снизились как при покупке единым платежом, так и в рассрочку, а в рамках акции «Вам Бонус!» его можно приобрести с дополнительной выгодой 220 рублей.

iPad 2020 Wi-Fi 32 ГБ – универсальный планшет для учебы, творчества, работы и развлечений. Аппарат оснащен ярким 10,2-дюймовым экраном, мощным 6-ядерным процессором A12 Bionic, основной камерой на 8 Мп и фронтальной на 1,2 Мп. Емкий аккумулятор обеспечивает до 10 часов автономной работы на одном заряде при включенном Wi‑Fi или в режиме просмотра видео. Поддержка клавиатуры Smart Keyboard и стилуса Apple Pencil значительно расширяют возможности устройства.

Стоимость планшета iPad 2020 Wi-Fi 32 ГБ снижена до 1159 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж уменьшен до 105,36 рубля, а на два года – до 52,12 рубля.

Воспользовавшись акцией «Вам Бонус!», его можно приобрести еще дешевле и сэкономить дополнительно 220 рублей. С учетом скидки iPad 2020 Wi-Fi 32 ГБ станет доступен за 939 рублей. При оформлении в рассрочку на год ежемесячный платеж в рамках акции составит 85,35 рубля, а на два года – 45 рублей. Подробнее об условиях акции «Вам бонус!» смотрите здесь.