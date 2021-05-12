США готовы исключить Xiaomi из черного списка

В середине января, на излете своего правления, администрация Трампа внесла несколько китайских компаний, среди которых была и Xiaomi, в черный список. Их обвинили в том, что они принадлежат китайским военным или имеют прочные связи с правительством Китая. В тот момент рыночная стоимость Xiaomi снизилась на 10 млрд долларов.

Xiaomi опубликовала заявление, в котором утверждалось, что она не имеет связей ни с китайским правительством, ни китайскими военными. Компания заявила, что будет использовать все законные возможности для возмещения ущерба за несправедливое, по ее мнению, занесение в черный список.

И вот теперь властям США и компании Xiaomi удалось отменить действие запрета, который не позволял американским инвесторам вкладывать средства в активы китайского производителя. Стороны пришли к выводу, что существовавший запрет следует отменить, и компания сохранит возможность продавать свои акции на американских фондовых площадках. Акции Xiaomi на этих новостях уже выросли в цене на 6.7%.