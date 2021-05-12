WhatsApp отключит исходящие звонки и сообщения многим пользователям

Мессенджер WhatsApp будет отключать возможность совершения звонков и отправки сообщений у пользователей, не согласных с новой политикой конфиденциальности. Уже через несколько недель пользователи, которые не хотят соглашаться с новой политикой, начнут терять доступ к спискам чатов. Также они смогут только принимать звонки и отвечать на входящие сообщения.

В феврале WhatsApp сообщила, что пользователи, отказавшиеся делиться данными с Facebook, будут получать уведомления о необходимости принять новую политику конфиденциальности. В случае отказа, функциональность сервиса для них будет урезана. Учетные записи удаляться не будут, однако уже с 15 мая пользователи столкнутся с рядом серьезных ограничений.

WhatsApp утверждает, что обновление политики не отразится на конфиденциальности. Тем не менее, многие пользователи мессенджера уже перешли на альтернативные сервисы.

 

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Опубликовал: KVbot,

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