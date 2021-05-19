Microsoft официально отменила выпуск Windows 10X

Компания Microsoft официально подтвердила появившиеся недавно слухи об отмене новой "облегченной" версии операционной системы Windows 10X.

"После годичного общения с клиентами мы поняли, что технологии Windows 10X могут быть полезными большему количеству людей, чем мы изначально предполагали. Мы пришли к выводу, что они не должны ограничиваться только небольшой частью клиентов," — сообщил представитель компании.

Microsoft подтвердила, что вместо выпуска отдельной Windows 10X она добавит ее ключевые особенности в стандартную Windows 10, а также другие свои продукты. Улучшенный голосовой набор, модернизированная экранная клавиатура, звуки, цвета и анимация, а также технология контейнеров приложений — все эти функции из Windows 10X уже доступны в очередной тестовой сборке Windows 10 Insider.