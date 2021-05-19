Китай запретил банкам операции с криптовалютой

Правительство Китая запретило проводить финансовые операции с криптовалютой всем организациям, работающим в стране, в т.ч. финансовым учреждениям и платежным системам. Теперь совершать их смогут только физические лица.

В дальнейшем запрещается предоставлять услуги по хранению, доверительному управлению и услуги залога с использованием криптовалют, а также выпускать финансовые продукты, связанные с криптовалютой.

Регуляторы в лице Национальной ассоциации интернет-финансов Китая, Банковской ассоциации Китая и Клиринговой ассоциации Китая объяснили принятое решение тем, что данный вид цифровых валют характеризуется повышенной волатильностью. Этим пользуются спекулянты, а финансовая безопасность граждан при этом находится под угрозой. Кроме того, операции с криптовалютой не находятся под защитой национального законодательства.

Сразу после опубликования заявления совокупная стоимость рынка криптовалют упала на $50 млрд, что составило 2.5%.