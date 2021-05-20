"СберБанк" выпустил конкурента Android TV

Российский "СберБанк" объявил о запуске нового продукта в экосистеме "Сбер" — операционной системы для телевизоров "Салют ТВ". Платформа разработана командой SberDevices.

По словам разрабочиков, пользователи "Салют ТВ" смогут получать персонализированные рекомендации видео и музыки. Также операционная система дает легкий доступ к сервисам экосистемы "Сбера". Среди них — облачный игровой SberPlay, магазин приложений SmartMarket, потоковые сервисы, "СберЗвук", приложение для заказа продуктов "Самокат" и другие. В ОС предустановлен браузер, пользоваться которым можно с помощью пульта.

Уже в ближайшее время начнутся продажи первых телевизоров на базе новой ОС с диагональю экрана от 43" до 75" производства Hyundai, BBK и прочих брендов. В дальнейшем ожидается появление более компактных ТВ с диагональю от 24" до 43".