Яндекс.Станция Макс: говорит и показывает

В сеть салонов и интернет-магазин МТС поступила в продажу умная колонка Яндекс.Станция Макс. Она поддерживает работу с голосовым помощником Алиса, а наличие LED-экрана открывает новые функциональные возможности.

Яндекс.Станция Макс может похвастаться самыми продвинутыми динамиками в линейке колонок Яндекс. Аудиосистема поддерживает трехполосный звук. Совокупная ее мощность достигает 65 Вт, что обеспечивает достаточный запас громкости. Яндекс.Станция Макс имеет 5 динамиков, а для общения с голосовым помощником предусмотрено 7 микрофонов, и еще один встроен в пульт, который идет в комплекте с колонкой.

На передней панели Яндекс.Станция Макс расположен LED-экран, состоящий из 400 светодиодов. На него можно выводить визуализацию музыки, текущее время или просто красивую заставку. При разговоре с Алисой на дисплее отображаются смайлики, что делает общение с ней более интерактивным. Когда Алиса ничем не занята, LED-экран показывает время или погоду. А когда вы с ней разговариваете, то дополняет ответы анимацией и выражает эмоции. Скажите Алисе что-нибудь приятное — и она вам подмигнёт!

Для общения с голосовым помощником в колонке предусмотрен детский режим — Алиса подстраивается под запросы детей и не включает им ничего лишнего.

При покупке Яндекс.Станции Макс покупателю предоставляется в подарок 12 месяцев подписки на Яндекс Плюс:

первые 6 месяцев подписка Плюс Мульти с Амедиатекой;

вторые 6 месяцев подписка Яндекс Плюс.

Подробнее об условиях подписки на ЯндексПлюс и как активировать промопериод – смотрите здесь.