Google позволила защищать историю поиска паролем

Разработчики Google добавили возможность установить пароль на страницу "Мои действия в Google", которая показывает активность пользователя во всех сервисах Google, включая историю поисковых запросов, просмотров роликов на YouTube и запросов Google-ассистента.

До сих пор любой, кто имел доступ к устройству, на котором произведен вход в личный аккаунт Google, мог увидеть вышеперечисленные данные. Чтобы их защитить, нужно перейти на activity.google.com и нажать на "Настроить проверку для доступа к истории моих действий". Там нужно выбрать "Включить дополнительную проверку" и ввести пароль от аккаунта, чтобы подтвердить, что это вы пытаетесь внести изменения.

Это нововведение будет особенно полезно тем, кто делит свой компьютер с другими пользователями или же стремится к маскимальной приватности.