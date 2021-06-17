Spotify запустил платформу для голосового общения

Музыкальный сервис Spotify объявил о запуске платформы голосового общения Greenroom. Об этом сообщается на сайте разработчика. Компания запустила её одновременно на 135 рынках по всему миру.

Фактически Greenroom представляет собой переработанную версию соцсети Locker Room, разработчиков которой Spotify приобрела ранее. Платформа призвана стать конкурентом Clubhouse и других сервисов для голосового общения. Приложением может воспользоваться любой желающий — войти в него можно с использованием учётной записи музыкального сервиса.

Функции дублируют возможности конкурентов в лице Facebook, Clubhouse, Telegram, Twitter и других. Слушатели могут присоединиться к эфиру, а создатель конференции может дать желающим возможность высказаться. Каждая комната вмещает до тысячи человек.

Параллельно Spotify также приобрёл сайт The Ringer о подкастах и поп-культуре. Вероятно в будущем он также будет каким-то образом интегрирован в музыкальный сервис, но как именно пока неясно. Официально компания никак не комментировала дальнейшие планы по его развитию.