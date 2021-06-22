Xiaomi основала собственную киностудию

Компания Xiaomi официально объявила об открытии собственной киностудии Xiaomi Studios. Компания основала соответствующую учётную запись в китайской соцсети Weibo. Чем займётся подразделение, не уточняется. Об этом пишет Gizmochina.

Предположительно, Xiaomi Studios будет заниматься продвижением продуктов компании, сосредоточившись на камерах смартфонов. В будущем компания намерена запустить программу для соцсетей под названием Xiaomi Creator. Какие будут условия и для чего она нужна, не уточняется.

Xiaomi не первая компания, которая начала использовать киносъёмки для продвижения продукта. Apple ранее опубликовала целый ряд фильмов, снятых на iPhone. Среди них китайская короткометражка «Три минуты» и пятичасовой фильм про Эрмитаж. Кроме этого, некоторые звёзды начали использовать iPhone вместо камеры. Например, Леди Гага сняла полноценный клип на iPhone 11.

Вероятно, Xiaomi также в ближайшее время опубликует ряд видеороликов, демонстрирующих возможности камер их смартфонов. Подробности о студии и программе Creator расскажут в ближайшее время.