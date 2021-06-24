Telegram разрабатывает стриминговую платформу внутри мессенджера

Мессенджер Telegram заинтересовался разработкой стриминговой платформы в рамках своего сервиса. Об этом пишет «Код Дурова». Журналисты обнаружили информацию об этом в бета-версии IM-клиента 7.8 для macOS.

В сервисе появилась поддержка виртуальных камер с использованием платформы OBS (бесплатное ПО для потокового вещания). С её помощью можно транслировать в видеочаты изображения, менять фоны, переключать сцены и многое другое. Эти опции обычно используют стримеры в трансляциях.

Кроме этого, на macOS можно будет транслировать видео с экрана любого подключённого через кабель устройства. Например, с iPhone или iPad.

Официально функция пока ещё не анонсирована. В новой бета-версии мессенджера доступ к видеочатам получили все желающие. До этого им могли пользоваться только разработчики и тестеры.