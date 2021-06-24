Акция в МТС: Samsung Galaxy А41 со скидкой 230 рублей

В салонах связи и интернет-магазине МТС стал доступнее компактный Samsung Galaxy A41 с 64 ГБ памяти.

Смартфон работает на платформе MediaTek Helio, содержащей два ядра процессора Cortex A75 с частотой до 2 ГГц и 6 ядер Cortex A55 с частотой до 1,7 ГГц. В телефоне установлено 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ для хранилища данных. Есть поддержка карт памяти microSD до 512 ГБ. Все это позволяет смартфону показывать отличные результаты в тестах производительности среди бюджетных девайсов.

Трехмодульная камера смартфона состоит из основного фотомодуля на 48 МП, объектива с датчиком резкости на 5 МП и широкоугольника на 8 МП. Это позволяет делает фотографии высокого качества с насыщенными цветами, записывать видео в FullHD. Фронтальная камера на 25 МП позволяет делать яркие селфи и отлично себя показывает во время видео-звонков в популярных мессенджерах.

Samsung Galaxy A41 можно приобрести за 529 рублей. Если взять его в рассрочку на год, то ежемесячный платеж составит 48,09 рубля, а в рассрочку на 2 года – всего 23 рубля.