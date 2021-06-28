В Windows 11 не будет браузера Internet Explorer

Впервые за 25 лет, прошедших с момента выпуска Windows 95 OEM Service Release 2.5, Internet Explorer покинул состав ОС Microsoft.

Компания сообщила, что Internet Explorer в Windows 11 попросту «отключен». Как пояснил представитель Microsoft, «настольное приложение Internet Explorer 11 не будет доступно в Windows 11. Microsoft Edge является браузером по умолчанию для Windows 11. Механизм MSHTML функционирует как часть операционной системы Windows 11 для включения режима IE в Microsoft Edge».

Пользователям, которым критически необходим Internet Explorer (этот архаичный браузер по-прежнему востребован в некоторых сферах деятельности, например, в работе с государственными электронными службами и в бухгалтерии), придется использовать Windows 10: несмотря на «отключение» Internet Explorer, запланированное на 15 июня 2022 года, он останется в составе Windows 10 LTSC (Long-Term Servicing Channel).