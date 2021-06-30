Facebook представила сервис новостных email-рассылок по подписке

Facebook представила собственный сервис новостных email-рассылок по подписке. Служба под названием Bulletin позволит авторам публиковать бесплатные и платные информационные бюллетени, которые можно размещать в интернете, рассылать подписчикам на электронную почту и публиковать в Facebook.

Социальная сеть заявляет, что не будет взымать плату с авторов при запуске и сохранит за ними полное право собственности на контент и список подписчиков. Глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) заявил, что новая платформа ориентирована на расширение возможностей независимых авторов и призвана помочь им охватить новую аудиторию и укрепить свой бизнес. Он сказал, что Bulletin является частью миссии Facebook по поддержке создателей цифрового контента.

Bulletin является прямым ответом на аналогичный продукт под названием Substack и другие сервисы новостных рассылок, которые набирают популярность. На платформе пока нельзя свободно зарегистрироваться. Facebook уже привлекла несколько авторов на период бета-тестирования и заявляет, что со временем их количество будет расти.