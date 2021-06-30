Zoom купила стартап Kites для перевода разговоров в реальном времени

Сервис видеоконференций Zoom объявил о приобретении немецкого стартапа Karlsruhe Information Technology Solutions (Kites), чтобы добавить в свою платформу функцию перевода в реальном времени на базе машинного обучения.

Условия сделки не разглашаются. Известно лишь, что в результате слияния инженерная группа Zoom пополнится 12 специалистами в области машинного перевода из Kites. Zoom сообщила, что команда Kites останется в Карлсруэ (Германия) и будет помогать инженерной группе Zoom реализовать возможность перевода для пользователей сервиса.

Kites — одно из первых приобретений Zoom после продажи в начале этого года акций на сумму более $1,75 млрд. В заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в январе этого года, Zoom сообщила, что часть капитала планирует использовать для осуществления слияний и поглощений. В мае прошлого года Zoom купила стартап Keybase, специализирующийся на вопросах кибербезопасности, с целью разработки функции сквозного шифрования.