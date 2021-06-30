В Viber появятся фильтры и маски дополненной реальности

В рамках партнерства с компанией Snap (разработчик приложения Snapchat) в мессенджере Viber появятся фильтры и маски дополненной реальности (AR) для редактирования фотографий и видео в чатах, а также возможность создания кастомизированных аватаров Bitmoji.

На момент запуска функции в приложении будут доступны 30 масок, в том числе с изображениями популярных персонажей Viber. До конца года компания планирует выпустить сотни новых фильтров и масок, а партнеры мессенджера смогут создавать собственный эксклюзивный контент.

Новые функции Viber включают в себя:

  • Технологию дополненной реальности: наводите смартфон на различные объекты и преображайте мир вокруг.
  • AR-маски: выбирайте из множества масок, точно повторяющих выражение лица.
  • Beauty-фильтры: улучшите качество изображения или примерьте на себя новый имидж с помощью реалистичных эффектов (нанесите помаду, румяна или сделайте волосы ярких цветов).
  • Кастомизированные аватары Bitmoji: добавляйте персонализированных персонажей в свои чаты.

В Беларуси и странах СНГ функция появится в течение ближайших месяцев.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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