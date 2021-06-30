В Viber появятся фильтры и маски дополненной реальности

В рамках партнерства с компанией Snap (разработчик приложения Snapchat) в мессенджере Viber появятся фильтры и маски дополненной реальности (AR) для редактирования фотографий и видео в чатах, а также возможность создания кастомизированных аватаров Bitmoji.

На момент запуска функции в приложении будут доступны 30 масок, в том числе с изображениями популярных персонажей Viber. До конца года компания планирует выпустить сотни новых фильтров и масок, а партнеры мессенджера смогут создавать собственный эксклюзивный контент.

Новые функции Viber включают в себя:

Технологию дополненной реальности: наводите смартфон на различные объекты и преображайте мир вокруг.

наводите смартфон на различные объекты и преображайте мир вокруг. AR-маски : выбирайте из множества масок, точно повторяющих выражение лица.

: выбирайте из множества масок, точно повторяющих выражение лица. Beauty-фильтры: улучшите качество изображения или примерьте на себя новый имидж с помощью реалистичных эффектов (нанесите помаду, румяна или сделайте волосы ярких цветов).

улучшите качество изображения или примерьте на себя новый имидж с помощью реалистичных эффектов (нанесите помаду, румяна или сделайте волосы ярких цветов). Кастомизированные аватары Bitmoji: добавляйте персонализированных персонажей в свои чаты.

В Беларуси и странах СНГ функция появится в течение ближайших месяцев.