«Белтелеком» повышает цены на некоторые услуги с 13 июля

С 13 июля 2021 года повышаются действующие тарифы на некоторые услуги связи РУП «Белтелеком». Об этом сообщается на официальном сайте белорусского национального оператора связи.

Повышение цен коснется следующих услуг:

эфирное телевидение;

абонентское телеграфирование (сети АТ-телекс);

телефония по IP-протоколу «Максифон»;

справочно-информационные, а также услуги, предоставляемые с применением аппаратно-программных средств центра обслуживания вызовов.

C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.