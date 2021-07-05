«Белтелеком» повышает цены на некоторые услуги с 13 июля

С 13 июля 2021 года повышаются действующие тарифы на некоторые услуги связи РУП «Белтелеком». Об этом сообщается на официальном сайте белорусского национального оператора связи.

Повышение цен коснется следующих услуг:

  • эфирное телевидение;
  • абонентское телеграфирование (сети АТ-телекс);
  • телефония по IP-протоколу «Максифон»;
  • справочно-информационные, а также услуги, предоставляемые с применением аппаратно-программных средств центра обслуживания вызовов.

C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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