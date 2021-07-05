«Белтелеком» повышает цены на некоторые услуги с 13 июля

С 13 июля 2021 года повышаются действующие тарифы на некоторые услуги связи РУП «Белтелеком». Об этом сообщается на официальном сайте белорусского национального оператора связи.
Повышение цен коснется следующих услуг:
- эфирное телевидение;
- абонентское телеграфирование (сети АТ-телекс);
- телефония по IP-протоколу «Максифон»;
- справочно-информационные, а также услуги, предоставляемые с применением аппаратно-программных средств центра обслуживания вызовов.
C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.
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