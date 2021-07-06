Джефф Безос ушёл с поста лидера Amazon

Джефф Безос (Jeff Bezos), основатель и давний лидер Amazon, оставил должность главного исполнительного директора и передал свои полномочия Эндрю Ясси (Andrew Jassy). Безос ушёл с поста исполнительного директора компании в понедельник, 5 июля — ровно через 27 лет с момента основания компании. При этом Безос перешёл на пост исполнительного председателя правления Amazon.

Безос основал Amazon как онлайн-магазин книг в 1994 году, но в итоге эта компания стала крупнейшим деятелем электронной коммерции в мире, а рыночная стоимость компании уже составляет около 1,8 трлн долларов.

Безос планирует уделить больше времени своему благотворительному фонду Bezos Earth Fund, космической компании Blue Origin, газете The Washington Post и фонду Amazon Day 1 Fund.

20 июля Джефф Безос станет первым миллиардером, который полетит в космос. Компанию ему составят младший брат и 82-летняя Уолли Фанк (Wally Funk), участница программы подготовки женщин-астронавтов «Меркурий 13» (Mercury 13).