«Белтелеком» представил новый пакет «ЯСНА 100 + Кино»

«ЯСНА» представляет новый пакет услуг – высокоскоростной фильмовый «ЯСНА 100 + Кино». Нелимитируемый доступ к интернету на скорости 100/50 Мбит/с дополнен подписками к онлайн-кинотеатру IVI, медиасервисам MЕGOGO и more.tv. 

Абонентам также доступно интерактивное телевидение ZALA на условиях расширенного пакета «ZALA: Все включено» и неограниченные звонки внутри сети «Белтелеком» с услугой определения номера CLIP.

Бонусом для клиентов станет доступ к общественным сетям Wi-Fi РУП «Белтелеком» с использованием действующих реквизитов доступа (логина и пароля) на условиях тарифного плана «Свободный Wi-Fi».

Стоимость «ЯСНА 100 + Кино» – 44,90 руб/мес. Обращаем ваше внимание, что для пользования пакетом «ЯСНА 100 + Кино» необходимо наличие ТВ-приставки B800.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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