Google добавила новую функцию в поиск

Компания Google активировала новую функцию, позволяющую немедленно удалять последние 15 минут истории поиска на смартфоне. Опцию впервые анонсировали в ходе мероприятия Google I/O 2021, а теперь она доступна сотням миллионов пользователей.

Как ни странно, в первую очередь новую возможность получили не пользователи Android, а владельцы приложения Google для iOS. Собственные операционные системы компании обеспечат соответствующей функциональностью до конца текущего года.

На настольных компьютерах пользователь имеет возможность либо настроить автоудаление истории поиска каждые 3, 18 или 36 месяцев (18 месяцев по умолчанию для новых аккаунтов) или в любое время удалять историю вручную.

В Google традиционно заявляют, что отслеживают историю поиска исключительно для того, чтобы «персонализировать» пользовательский опыт. Помимо прочего, наличие возможности удалить историю одним нажатием может быть буквально спасительным для миллионов пользователей — часто аккаунт Google привязан к нескольким устройствам, доступ к которым имеется у многих людей, имеющих возможность просмотреть соответствующие данные на каждом из гаджетов.

Для тех, кто особенно озабочен секретностью собственной истории поиска, Google предлагает защиту этих данных паролем.