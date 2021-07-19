WhatsApp тестирует шифрование резервных копий чатов в облаке

В последней бета-версии мессенджера для Android с номером 2.21.15.5 появилась функция шифрования резервных копий чатов в облаке.

Нововведение должно обеспечить надёжное резервное копирование истории чатов и использованных в них медиафайлов. Однако сервис предупреждает, что если пользователь забудет свой пароль, то навсегда потеряет доступ к резервной копии и WhatsApp никак не сможет помочь в восстановлении доступа. Пользователям, которых устраивают эти условия, достаточно загрузить бета-версию мессенджера или дождаться появления функции в общедоступной версии.

Кроме того, WhatsApp тестирует версию программного обеспечения, работающую одновременно на нескольких устройствах и поддерживающую сквозное шифрование независимо от того, задействован ли смартфон пользователя.