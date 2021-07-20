Бывшие сотрудники WhatsApp запустили социальную сеть HalloApp

С понедельника каждый может загружать из Google Play или App Store приложения новой социальной сети, разработанной бывшими сотрудниками WhatsApp. Приложение само напоминает мессенджер — во многом оно предназначено для индивидуальных и групповых чатов с людьми, но только теми, которых пользователь действительно знает.

Единственный способ найти человека в сети HalloApp — знать его телефонный номер. Переписка защищается сквозным шифрованием, а реклама в социальной сети полностью отсутствует.

Хотя запустить социальные сети для близких друзей неоднократно и безуспешно пытались многие команды, сооснователи HalloApp Нирадж Арора (Neeraj Arora) и Майкл Донохью (Michael Donohue) имеют некоторые шансы на успех. Во-первых, сам факт их работы в WhatsApp до и после покупки мессенджера компанией Facebook уже привлекает внимание, во-вторых, Арора был одним из топ-менеджеров WhatsApp до 2018 года и одной из ключевых фигур при обсуждении сделки с Facebook, а Донохью занимал должность директора по проектированию в течение девяти лет, до тех пор, пока не покинул Facebook в 2019 году.

Приложение HalloApp поделено на четыре основных раздела — ленту с публикациями друзей, групповые чаты, индивидуальные чаты и настройки. Всё оформлено в минималистском дизайне, алгоритмы для сортировки постов или групповых чатов отсутствуют. В своём блоге Арора позиционирует HalloApp как «антидот» от традиционных, завязанных на вовлечённости и взаимодействии социальных медиа или, «сигарет 21 века».

Помимо средств, полученных от инвесторов, владельцы намерены организовать подписку за пользование некоторыми сервисами HalloApp.