Команда мессенджера WhatsApp представила новую функцию, которая позволит присоединиться к голосовому или видеозвонку после начала разговора. То есть при желании можно добавлять необходимых людей к разговору по мере необходимости.

Аналогичная функциональность сейчас тестируется для групповых звонков в Zoom или Google Meet. Учитывая заметно возросшую популярность WhatsApp, эта функция, вероятно, будет востребована сотнями миллионов пользователей.

Принцип работы новой функции хорошо демонстрируют скриншот и видеоролик, которые были опубликованы разработчиками. Чтобы подключиться к беседе, достаточно нажать кнопку «Присоединиться».

Кроме того, на информационном экране можно будет увидеть, кто уже участвует в беседе, а кто был приглашён, но ещё не присоединился. Как и другой контент, этот тип вызова будет иметь защиту сквозным шифрованием.