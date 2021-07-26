HostFly.by открыл бесплатный доступ к cPanel

Пользователи администрируемых VPS хостинг-провайдера HostFly.by смогут сэкономить больше 600 рублей в год благодаря бесплатному доступу к панели управления веб-хостингом cPanel. Таким образом, HostFly.by намерен помочь бизнесу снизить финансовую нагрузку, при этом позволяя использовать лучшие программные инструменты.

cPanel — это популярное программное решение, которое позволяет гибко администрировать веб-хостинг, легко и быстро создавать сайты, и решать задачи по резервному копированию и настройке интернет-ресурсов. В состав cPanel входит большое количество свободно распространяемого программного обеспечения, которое облегчает создание интернет-проектов и их администрирование.

«Мы рады, что клиенты HostFly.by смогут воспользоваться cPanel бесплатно. Это действительно очень качественный инструмент, который во многих странах операторы предлагают в составе платных тарифов. Однако, наша стратегия - это минимизация расходов клиентов при сохранении высокого качества обслуживания. Поэтому наши клиенты получают не только доступные безлимитные тарифы, но и программные инструменты для реализации возможностей современного хостинга», - отметил руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.

Он подчеркнул, что бесплатный доступ к cPanel — это далеко не первая инвестиция HostFly.by в клиентский бизнес. Ранее хостинг-провайдер подписал партнерское соглашение с сервисом Tilda. Оно позволило белорусам создавать новые сайты на Tilda без необходимости приобретать отдельно белорусский хостинг или пользоваться специальными тарифами других хостинг-провайдеров.

«Мы шаг за шагом улучшаем наш клиентский сервис, создаем выгодные условия для создания онлайн-проектов и ведения бизнеса в интернете», - сказал Александр Хмыль.