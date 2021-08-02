Microsoft остановила поддержку Skype for Business

Корпорация Microsoft закрыла поддержку своего корпоративного мессенджера Skype for Business Online. Сервис прекратил свое существование 31 июля 2021 г., сообщается на сайте Microsoft.

Развитие Skype for Business Online было остановлено в угоду продвижения нового корпоративного мессенджера Teams, запущенного Microsoft осенью 2016 г. За шесть лет своего существования он претерпел ряд трансформаций, расширяющих его возможности, и даже стал частью Windows 11 – новейшей операционной системы, которую Microsoft подготовила на замену Windows 10. Skype, которым Microsoft владеет с 2011 г., ни разу не входил в базовый состав ОС корпорации.

Причина отказа от Skype for Business за прошедшее время не изменилась. Microsoft с самого начала планировала отказаться от него в пользу Teams, которому на момент первого заявления компании о планах по закрытию Skype for Business не было еще и года (Teams вышел в ноябре 2016 г.).

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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