В WhatsApp появилась возможность отправки исчезающих изображений

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp продолжают добавлять новые функции, которые могут оказаться полезными в определённых ситуациях. На этот раз пользователям предоставили возможность отправки исчезающих изображений, просмотреть которые получатель сможет только один раз.

Новая функция получила название «просмотреть один раз» и она предполагает, что после просмотра изображения оно будет автоматически удалено из чата. Кроме того, такие изображения не будут отображаться в чате в виде превью, а у получателя не будет возможности скачать его на устройство. Для использования нового инструмента на панели настроек сообщения перед отправкой добавлена кнопка с изображением таймера, после нажатия на которую изображение помечается для автоматического удаления после просмотра.

Разработчики считают, что функция «просмотреть один раз» будет полезна, если пользователям нужно поделиться какой-то личной или потенциально конфиденциальной информацией, например, паролем от сети Wi-Fi, записанным на бумаге. Как всегда, пользователям стоит с осторожностью относиться к подобным инструментам и не забывать, что они не гарантируют полной конфиденциальности. Получатель может сделать снимок экрана при открытии изображения для единичного просмотра и сервис не уведомит отправителя, если это будет сделано.