Представлены первые игровые гарнитуры Philips

Гарнитуры — это периферийное устройство, имеющее важное значение, которое некоторые зачастую недооценивают. Удобная в использовании гарнитура с хорошим качественным звуком подойдет как для работы, связанной с венчурными инвестициями, так и для долгих игровых сессий. Сегодня игры стали настолько сложными и захватывающими, что правильная игровая настройка звука может стать конкурентным преимуществом. Адаптированная для слуха фильтрация звука и наличие микрофона для общения в игре означают явные преимущества в играх таких жанров, как Battle royal, Action RPG и MMORPG.



Постоянное внимание к потребностям пользователей в сочетании с обширными техническими знаниями позволило компании Philips выпустить свою первую серию игровых гарнитур. Модели Philips TAGH301BL и Philips TAGH401BL имеют легкую конструкцию, полностью закрывающую ухо, регулируемое оголовье и мягкие амбушюры, обеспечивающие оптимальную посадку и комфорт при длительном ношении.



«Мы рады анонсировать наши первые игровые периферийные устройства», - комментирует Сезар Акоста (César Acosta), менеджер по продукции MMD в Европе: «Мы искренне верим, что в каждом из нас живет геймер, и мы хотим предоставить нашим покупателям гарнитуры, которые, как и наши мониторы, способны дополнить любую игровую сессию, обеспечивая максимальный комфорт».

Philips TAGH301BL: захватывающий звук и комфорт в легком корпусе



Philips TAGH301BL - незаменимая проводная гарнитура с уникальным оголовьем для индивидуальной и удобной посадки. Помимо регулировки по высоте, она обеспечивает более длительный комфорт при ношении благодаря мягким внутренним подушкам и амбушюрам из полиуретана. При весе всего 211 грамм она удивительно легкая!



Для простого и удобного использования гарнитура оснащена кабелем длиной 1,8 метра с универсальным штекером 3,5 мм. Легкодоступный многофункциональный пульт дистанционного управления (с выключателем звука) и микрофон, передающий максимально чистый звук, удовлетворяют потребности как геймеров, так и профессионалов, обеспечивая качественное и удобное онлайн-общение.



Неодимовый динамик диаметром 40 мм обеспечивает чистый звук без заметных искажений и насыщенные басы. Закрытая конструкция обеспечивает отличную звукоизоляцию, необходимую для игр в шумной обстановке и позволяющую наслаждаться каждым звуком. Это полностью даст вам возможность сосредоточиться на том, что вы делаете, несмотря на отвлекающие факторы.

Philips TAGH401BL: 3D-звук с эффектом присутствия в сочетании с комфортом и функциональностью



Гарнитура Philips TAGH401BL - это шаг вперед для геймеров. Профессиональная и хорошо зарекомендовавшая себя звуковая технология Dirac HD/3D обеспечивает качественное и прозрачное звучание с точным пространственным позиционированием. Эта функция доступна для пользователей ПК с Windows, которые могут управлять технологией 3D и HD звучания непосредственно из встроенных элементов управления после установки. Эти точно сбалансированные динамики могут помочь в нескольких играх, гарантируя ваше явное преимущество над противником.



«Решения Dirac выносят игровой процесс на совершенно иной уровень, еще более насыщенный разными деталями. Звуки, которые ранее не ощущались, теперь присутствуют и точно размещаются вокруг игрока, как в реальной жизни», - заявил Ларс Исакссон (Lars Isaksson), вице-президент Dirac по гарнитурам и аудио стримингу: «Совместно разрабатывая игровые гарнитуры с компанией Philips, мы дарим их клиентам реалистичность и эффект погружения, которые делают игровой процесс еще более интерактивным. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества с MMD, чтобы расширить границы игрового звука».



При весе всего 250 граммов гарнитура оснащена регулируемым по высоте оголовьем, которое обеспечивает оптимальную посадку, а также, мягкими подушками и амбушюрами из полиуретана с эффектом памяти, что обеспечивает комфорт при длительном ношении. Гарнитура оснащена белой подсветкой с каждой стороны. Конструкция позволяет компактно складывать гарнитуру в разных положениях.



2,5-метровый кабель заканчивается разъемом USB 2.0, обеспечивающим высокоскоростную передачу данных. Он оснащен встроенным пультом управления, позволяющим регулировать громкость динамика и отключать микрофон. С помощью встроенного управления вы можете легко переключать объемный звук между стерео, 3D и HD звучанием. Больше не нужно возиться с отключением или подключением звука во время игр. Вы всегда будете на готове общаться со своей командой. Также исключены внезапные слишком громкие сцены, ведь теперь вы можете быстро регулировать громкость.



Philips TAGH301BL и Philips TAGH401BL будут доступны с августа 2021 года по рекомендованной розничной цене 112,60 и 177,90 белорусских рублей соответственно.